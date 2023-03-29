بحث التعاون بين «ديوا» و«مطارات دبي»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وفداً من مطارات دبي برئاسة بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة ومطارات دبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم التوجهات الحكومية.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات في المشروع الذي تنفذه شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، والمملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، لإعادة تأهيل عدد من المباني في مطارات دبي بهدف تعزيز كفاءة الطاقة.

حضر الاجتماع، الذي عقد في المبنى الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومن جانب مطارات دبي ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وعيسى الشامسي - النائب الأول للرئيس - عمليات المباني، وعمر بن عدي، نائب الرئيس التنفيذي - التكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي.

وأشار معالي الطاير إلى أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تشاركها الرؤية لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الحياد الكربوني.

وقال بول غريفيث: الاستدامة في طليعة استراتيجيتنا طويلة المدى، لذا نفخر في مطارات دبي بشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي في مشروع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة لإعادة تأهيل عدد من المباني في مطارات دبي وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. ومن خلال العمل معاً نحو مستقبل مستدام، نهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد خالٍ من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

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