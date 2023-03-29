تعاون بين شرطة دبي و«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي- البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم، يتعاون فيها الطرفان لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في الابتكار وفي المجالات العلمية والتكنولوجية.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العامة لشؤون الإدارة، ومن جانب الجامعة، سلطان الحجي نائب رئيس الجامعة للشؤون العامة وعلاقات الخريجين، بحضور عدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.

وأكد اللواء أحمد محمد رفيع، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز كفاءاتها التخصصية، وتوسيع مجالات الشراكة مع أرقى الجامعات التخصصية الرائدة، خاصة في مجال التحول الرقمي ومجالات الذكاء الاصطناعي، وتوطيد أطر التعاون مع الجامعات والكليات الرائدة لتشجيع منتسبي شرطة دبي على الالتحاق بالبرامج والدورات التعليمية المتخصصة.

واستكمال دراساتهم العلمية على أيدي كوادر ذات كفاءة عالية وسمعة عالمية متميزة، بما يساهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لشرطة دبي، ويدعم تحقيق توجهاتها في الابتكار في القدرات المؤسسية.

وأشار سلطان الحجي إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة ستتيح للجامعة مشاركة معارفها وخبراتها مع منتسبي شرطة دبي، وتزويدهم بأحدث المهارات التقنية عبر الندوات وورش العمل التي يشرف عليها كبار المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستتيح في الوقت ذاته لطلاب الجامعة صقل مهاراتهم النظرية، وتطبيق ما درسوه في حالات استخدام عمليّة.

وتتضمن مذكرة التفاهم، تعاون الطرفين في مجال تنظيم الأنشطة التعليمية، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، عبر ندوات وورش عمل حضورية وإلكترونية، وبرامج معرفية وتعليمية وتدريبية، والتعاون في مجال تبادل الأبحاث العلمية وتوفير فرص الاستفادة من المنشآت والمختبرات العلمية حسب الأنظمة والإجراءات لدى الطرفين، كما ستعمل شرطة دبي على توفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة، وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة.

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