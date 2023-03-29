لجان لمراقبة اشتراطات السلامة في خيم أم القيوين

المصدر: (أم القيوين - عصام الدين عوض)

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شددت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عن إنشاء الخيم الرمضانية مثل الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة المطلوبة في التمديدات الكهربائية وتنفيذها من قبل متخصصين من أجل تفادي وقوع الحرائق التي غالباً ما تكثر صيفاً.

مؤكدة أن إدارة الحماية والسلامة المدنية بالإدارة نفذت جولات تفتيشية على الخيام الرمضانية للتأكد من مدى التزام أصحابها بإجراءات الوقاية والسلامة ورفع تقاريرها عن أي مخالفات يتم ضبطها حتى يتم معالجتها حسب الإجراءات المعتمدة من إدارة الدفاع المدني، كما دعت إلى ضرورة استخدام التوصيلات الكهربائية الجيدة غير الرديئة تجنباً للحرائق.

وأكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين أن إدارة الدفاع المدني شكلت لجاناً متخصصة من قسم الوقاية والسلامة للقيام بجولات ميدانية قبل شهر رمضان وخلاله للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة في الخيم التي تنصب في الشهر الفضيل – خصوصاً – خيم الإفطار التي تنظمها الجهات الخيرية في الإمارة لإفطار الصائمين، لافتاً إلى أن اللجان المتخصصة تنظر في مدى توافر أجهزة الإطفاء والسلامة داخل الخيمة.

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