اختيار «أبوظبي للخلايا الجذعية» مركزاً للتميز في زراعة نخاع العظم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن اختيار مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، التابع لشركة «بيورهيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات، كمركز تميز لزراعة نخاع العظم في الإمارة.

احتفالية

جاء هذا الإعلان ضمن احتفالية نظمتها الدائرة في مقرها الرئيسي بحضور منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي بالإنابة، وفرحان مالك، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة «بيور هيلث»، والدكتور يندري كارمينيت، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، والدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج زراعة النخاع في المركز.

وبصفته مركزاً للتميز في زراعة نخاع العظم، سيقدم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مجموعة متكاملة ومتخصصة من الخدمات السريرية الجراحية وغير الجراحية بجودة رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم لعلاج أمراض الدم، والتي تتضمن زرع الخلايا الجذعية الذاتية، وزرع الخلايا الجذعية الخيفية والعلاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضدات الوهمية.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي بالإنابة: «إن دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة هو ما يلهمنا لمواصلة جهودنا للمضي قدماً بمسيرة التميز والريادة ومواصلة استقطاب الكفاءات والاستثمارات في القطاع الصحي في الإمارة، اليوم ومع إطلاق أول مركز تميز متخصص في زراعة نخاع العظم، نمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية وتعزيز تنافسية وكفاءة القطاع الصحي في الإمارة.

إن ما نشهده اليوم ما هو إلا بداية لطريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر تميزاً واستدامة للقطاع الصحي في الإمارة، مما يمكننا من تحقيق رؤيتنا المتمثلة في «أبوظبي مجتمع معافى»، من خلال تشجيع التميز والجودة في تقديم الرعاية الصحية عبر دمج العلوم والتكنولوجيا والخبرات مع أفضل الممارسات التشغيلية».

سهولة

وأشارت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في المركز: «يوفر برنامج زراعة نخاع العظم في أبوظبي منظومة شاملة ومتكاملة مصممة لتنفيذ الحلول المبتكرة والأبحاث المتقدمة والعلاج بالخلايا، بالاستفادة من المنصات التعليمية لمتخصصي الرعاية الصحية والعلماء».

وأكدت ريادة البرنامج كونه أول برنامج وفر عملية زراعة نخاع العظم في الدولة في يوليو 2020 وكذلك أول مركز في الشرق الأوسط والمنطقة يوفر عمليات زراعة النخاع لمرضى التصلب اللويحي المتعدد في نوفمبر 2022.

وصرحت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث: «يشرفنا اختيارنا كمركز تميز في زراعة نخاع العظم. يشكل ذلك التصنيف شهادة على التزام مجموعتنا المتسمر، بموجب توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لتحويل منظومة الرعاية الصحية في الدولة وتقديم رعاية عالية الجودة لمرضانا، وتفاني المركز في البحث المبتكر والتعاون. نلتزم لدى بيورهيلث بتطوير علم استدامة الشباب، مع التركيز المتواصل على التميز والابتكار».

رعاية

ويقدم برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم العلاج لكل المرضى من خلال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وكذلك مستشفى ياس كلينيك في مدينة خليفة، وذلك من خلال رعاية سريرية شاملة بدءاً من الاستشارة الأولية لتقييم أهلية المريض للعلاج، وإجراء فحوصات ما قبل الزرع، وتقييم والبحث عن المتبرعين من خلال توفير إمكانية الوصول للسجلات الدولية لبنوك النخاع العظمي.

ويوفر برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم العلاج (من خلال زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم) لمجموعة من اضطرابات أمراض الدم الحميدة والخبيثة وأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب اللويحي المتعدد مع نهج شامل لزرع الخلايا الجذعية الذاتية أو غير الذاتية أو العلاجات الخلوية المتقدمة لكل من البالغين والأطفال.

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