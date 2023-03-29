مركز لفحص الصحة المهنية في جبل علي العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة إينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن وضع حجر الأساس لمركز حديث ومتطور لفحص الصحة المهنية في منطقة جبل علي.

ووضع حجر الأساس، سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وعوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة والمجموعة. ويقدم المركز الجديد، الذي سيفتتح منتصف العام المقبل، خدمات فحص صحي شامل ودعم طبي للمجموعة، وكذلك للقطاعات الصناعية والتجارية الأخرى في دبي، بالإضافة للفحوصات الطبية لمتطلبات إصدار التأشيرة وإجراء اختبارات اللياقة البدنية واختبارات الصحة المهنية المتقدمة والاستشارات الطبية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انسجاماً مع التزام إينوك بضمان سلامة كوادرنا العاملة وعملائنا، سيوفر مركز إينوك لخدمات الصحة المهنية الجديد حلولاً متخصصة ومميزة للصحة المهنية تلبي احتياجات كل مؤسسة. وأوضح عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن القطاع الصحي في إمارة دبي يشهد نمواً سريعاً وملحوظاً في منشآته الطبية الخاصة، وذلك في ضوء حزمة التسهيلات التي توفرها الإمارة، ومجمل الإجراءات المبسطة التي تنفذها الهيئة..

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز