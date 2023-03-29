838 ألف راكب نقلتهم «أجرة الشارقة» في شهرين

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد خالد الكندي مدير عام أصول لحلول النقل بالإنابة بالشارقة، أن أجرة الشارقة التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لإمارة الشارقة، نقلت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 838 ألف راكب، حيث يضم أسطولها 750 مركبة، منها 217 مركبة هجينة.

لافتاً إلى أنها تتبنى أحدث التطورات والتقنيات الحديثة المبتكرة التي تعزز مفاهيم الاستدامة وأن تكون إمارة صديقة للبيئة من خلال ضم المزيد من المركبات الهجينة لأسطول مركبات أجرة الشارقة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة ترتقي إلى سمعة ومكانة إمارة الشارقة في كل المجالات والقطاعات صديقة للبيئة بأعلى المعايير والمواصفات، وبما يحقق إسعاد الناس وراحتهم وتوفير جميع سبل الراحة والرفاهية لمستخدمي مركبات الأجرة ويحقق رفاه وسعادة أفراد المجتمع.

وقال: تتضمن الخطة الاستراتيجية تحويل نحو 80 % من أسطول أجرة الشارقة العاملة في مطار الشارقة الدولي ومدينة الشارقة إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، كما أن 75 % من أسطول مركبات أجرة الشارقة بالمنطقة الشرقية هي مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن عوادم المركبات، وجعل المركبات في الشارقة صديقة للبيئة.

وأضاف الكندي أن أجرة الشارقة تسعى إلى الوصول لنسبة 100 % من إجمالي أسطولها حتى يتحول إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك بما ينسجم توجهات حكومة الشارقة لتصبح صديقة للبيئة ونظيفة ومستدامة في جميع المجالات والقطاعات بما يرتقي إلى سمعة ومكانة الشارقة، لافتاً إلى أن أجرة الشارقة نقلت خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 838 ألف راكب.

24 ساعة

وأوضح أن أجرة الشارقة التي تأسست في العام 2008، يتكون أسطولها من 750 مركبة من مختلف الأحجام والعلامات التجارية للسيارات لضمان سلامة وراحة الركاب، حيث يتم توفير خدمات أجرة الشارقة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى توفير 20 مركبة أجرة عائلية تتواجد أمام المراكز التجارية وفي مطار الشارقة الدولي لخدمة الأسر و20 مركبة أجرة نسائية تقدم الخدمة للعائلات والنساء.

إضافة إلى 3 مركبات أجرة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تم اختيارها وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في الدولة، كما تم تزويدها بمعدات تسهل عملية الركوب والنزول، وتعمل هذه الخدمة على مدار 24 ساعة، كما تم تخصيص 170 مركبة أجرة تعمل بمطار الشارقة الدولي على مدار 24 ساعة لخدمة المسافرين القادمين إلى الشارقة، وتم تخصيص مركبات بأحجام مختلفة حسب حاجة المسافرين.

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