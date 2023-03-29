مجلس راشد بن حميد يفتتح جلساته بمحاضرة «الإمارات والفضاء»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح مجلس راشد بن حميد أولى جلساته بمحاضرة علمية بعنوان: «الإمارات والفضاء»، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبمشاركة يوسف الشيباني نائب رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين.

ورحب الشيخ راشد في مستهل الجلسة بالحضور الذين توافدوا للمجلس الذي يجمع الخبراء وأصحاب القرار لتبادل الخبرات واستعراض التجارب المشرقة في مجالات الحياة، مؤكداً اختيار حلم الوالد المؤسس زايد في الوصول للفضاء في مستهل الجلسات، وسعيه لدعم الاكتشاف والتحري ومعرفة التفاصيل وخدمة الإنسان والإنسانية.

وقال الشيخ راشد: أصبح حلم زايد حقيقة، وسطرت دولتنا في صفحات التاريخ والمجد إنجازاً مشرفاً وحافلاً بالنجاحات ومن ضمنها نجاح مهمة رائد الفضاء هزاع المنصوري ومواصلة ممثل بلادنا سلطان النيادي مسيرة النجاح في أطول رحلة للفضاء.

وأدار الإعلامي محمد الكعبي، المحاضرة العلمية التي شارك بها المهندس عامر الغافري مدير مشروع القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، والدكتور حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.وأكد المهندس عامر الغافري السعي الدؤوب لاستدامة قطاع الفضاء، وعليه تم العمل على تطوير القمر الاصطناعي «دبي سات 1»، وانتقلنا لتنفيذ مشروع «دبي سات 2» من خلال تصميم البرامج الأساسية، وبناء التقنيات المستخدمة، متطرقاً إلى أهمية قطاع الفضاء، والذي يجسد قدرة الدول على إنجاز شيء مستحيل، ومؤكداً حرص الدولة على تبوؤ مكانة مرموقة في مجال الفضاء الذي يتضمن محور التقنيات التي تخدم البشرية.

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