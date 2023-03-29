مركبة «هاكوتو آر» تلتقط صورة للقمر بعد الدخول الناجح إلى مداره

المصدر: دبي - أحمد يحيي

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التقطت مركبة الهبوط الفضائية اليابانية «هاكوتو آر»، التي تحمل على متنها المستكشف راشد، أمس، صورة للقمر، وذلك بعد نحو أسبوع من وصولها إلى مداره، فيما تعكس هذه الخطوات كفاءة أجهزة المركبة، وذلك قبيل الاستعداد لهبوطها على سطح القمر، المقرر له أن يكون بنهاية أبريل المقبل في منطقة «فوهة أطلس».

مدار مستقر

وباتت المركبة الفضائية الآن في مدار مستقر حول القمر، وذلك بعد نجاح دخولها مدار القمر، فيما يأتي ذلك ضمن الاستعدادات للهبوط التاريخي للمستكشف راشد أول مهمة إماراتية على سطح القمر، ويعد الدخول إلى مدار القمر خطوة رئيسية مهمة للبدء في المراحل المقبلة من مهمة المستكشف راشد، وسيتم إكمال عدد من المناورات الأخرى مستقبلاً في مدار القمر.

وذلك قبل بدء مرحلة الهبوط. وبعد نجاح أول مرحلة للمهمة، وهي الإطلاق، والوصول إلى المدار المنخفض، والمرحلة الثانية، وهي الملاحة، يتجه المستكشف نحو إتمام المرحلة الثالثة، وهي الوصول، الدخول، الإنزال، والهبوط، وستكون هذه المرحلة الأكثر خطورة، خصوصاً أن مركبة الهبوط ستتولى القيام بعملية الهبوط بنفسها على سطح القمر من خلال اعتمادها على أنظمتها إلى أن تصل للنقطة المحددة للهبوط.

خدمات توصيل

وتأخذ المركبة الفضائية طريقاً منخفض الطاقة بدلاً من الاقتراب المباشر من القمر، بحيث لا تعتمد المركبة «هاكوتو- آر» على المسافة التي تقطعها يومياً خلال رحلتها، بقدر اعتمادها على المدار الذي تتخذه، والمتمثل بالخروج من مدار كوكب الأرض للوصول إلى أبعد نقطة عنه، والتي تعتبر النقطة المحورية لإعادة توجيه المسار بطريقة صحيحة، كي يتم بعدها ما يشبه السقوط الحر نحو الجاذبية القمرية.

ليبدأ لاحقاً الدخول في المدار القمري.وتوفر مركبة الهبوط «هاكوتو- آر»، خدمات توصيل المستكشف والمعدات الخاصة بالمشروع، وتوفير الاتصالات السلكية والطاقة خلال مرحلة الاقتراب من القمر، والاتصالات اللاسلكية بعد الهبوط، حيث سيتم إرسال الأوامر واستقبالها وتحليل المعلومات الواردة يومياً حتى وصول المستكشف بنجاح إلى سطح القمر.

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