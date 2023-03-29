«جمعية الروبوتات» تدعو إلى تسريع «الأتمتة»

المصدر: دبي- البيان

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عقدت «جمعية الروبوتات والأتمتة» اجتماعها الأول في «مختبرات دبي للمستقبل» بهدف التعريف بأهدافها المستقبلية.

والتي تركز على تعزيز تبني علوم وتطبيقات الروبوتات والأتمتة، ودعم خبرائها في الدولة، وعقد مؤتمرات ومسابقات وفعاليات معنية بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم بتوسيع فرص وإمكانات الاقتصاد الرقمي والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والابتكار، وترسيخ ريادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لمجتمعات المستقبل الذكية.

وستعمل الجمعية على تشجيع نشر المعرفة التكنولوجية وتبادل الأفكار المبتكرة والبحوث العلمية، وتنظيم دورات تعليمية في مختلف المجالات التقنية، وتوفير منصات ومبادرات تعريفية توفر فرصاً متنوعة للأعضاء، إلى جانب دعم الأفكار الإبداعية والواعدة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية.

وأكد أعضاء الجمعية أن دولة الإمارات وبفضل رؤية قيادتها حققت إنجازات نوعية على مستوى المنطقة والعالم في مجال تطوير تطبيقات وحلول الروبوتات والبرمجة وأنظمة الأتمتة وتبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يتماشى مع كافة الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة خلال السنوات والعقود القادمة.

وشدد الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة، على أهمية تسريع تبني تقنيات الروبوتات والأتمتة في مختلف القطاعات الحيوية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي في الدولة وخارجها.

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