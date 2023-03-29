«القلب الكبير» تدعم اللاجئين عبر «حاضرهم غائب.. تبرّع لمستقبلهم»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين، حملة إنسانية تحت شعار «حاضرهم غائب.. تبرّع لمستقبلهم» لجمع أموال الزكاة والصدقات والتبرعات خلال شهر رمضان المبارك، لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا وإعادة تأهيل المؤسسات الأكاديمية والطبية هناك لاستعادة قدرتها على تقديم الخدمات لأفراد المجتمع، إلى جانب توفير الموارد لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل ضمن المجتمعات المحتاجة في عدد من الدول.

ودعت مؤسسة «القلب الكبير» أفراد المجتمع، والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية، وشركات القطاع الخاص، للمشاركة في الحملة وتخصيص أموال زكاتهم وصدقاتهم وتبرعاتهم لتوفير الموارد اللازمة لتغطية احتياجاتهم الآنية والمستقبلية، من خلال وسائل متعددة وهي:

الحوالات المصرفية على رقم الحساب: 0011430430020 – مصرف الشارقة الإسلامي، والشيكات، والدفع نقداً في مقر المؤسسة، والتبرع عن طريق خدمة الرسائل القصيرة، ومن خلال الإنترنت على الرابط: https:/‏‏/‏‏tbhf.ae/‏‏zakat.

ظروف

وقالت مريم الحمادي، مديرة مؤسسة القلب الكبير: يعاني المحتاجون واللاجئون من ظروف صعبة وقاسية وتغيب عنهم الاحتياجات الضرورية، ونسعى من خلال هذه الحملة إلى الاستجابة العاجلة لاحتياجات حاضرهم وتأمين مقومات مستقبل يحفظ كرامتهم، ومن أجل تحقيق ذلك، نسعى لحشد الجهود المجتمعية لتوفير الموارد اللازمة فنحن أمام مهمات إنسانية عاجلة يتوقف عليها حياة الملايين من الرجال والنساء والأطفال في أكثر من مجتمع حول العالم.

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