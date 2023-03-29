«ملتقى حتا الرمضاني».. فعاليات متنوعة تستهدف التلاحم الأسري

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس الأول في مركز حتا المجتمعي، فعاليات ملتقى حتا الرمضاني، الذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع ضمن فعاليات حملتها الرمضانية «الأسرة في رمضان.. مودة وأمان»، وبحضور أهالي منطقة حتا ومسؤولي الهيئة وعدد من ممثلي الجهات المشاركة، استعرضت هيئة تنمية المجتمع برنامج الفعاليات المنوع الذي يتضمنه ملتقى حتا الرمضاني، والموجه لكافة أفراد الأسرة، بمن في ذلك الشباب والأطفال.

مهارات

وقدم الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع، في افتتاح الملتقى، محاضرة حول أهمية ومفهوم الأمان الأسري، ومفاتيح ومهارات تحقيقه، ودور كل فرد من أفراد الأسرة في تحقيق الاستقرار والأمان الذي ينعكس بالسعادة على كافة أفرادها.

وإضافة إلى المحاضرات وورش العمل التوعوية التي تقدم بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة الصحة بدبي، والدفاع المدني، يتضمن ملتقى حتا الرمضاني، ورش عمل منوعة للنساء والفتيات لتعزيز مهارات العمل اليدوي، وفتح آفاق جديدة لهن لبدء مشاريع منزلية تعزز من استقرارهن المالي.

كما خصص الملتقى مجموعة من البرامج والأنشطة المتكاملة للأطفال تتضمن ورش رسم وأشغال يدوية ومسابقات رياضية وثقافية وحلقات يومية لقراءة سلسلة قصص الأنبياء، كما تشمل فعاليات الملتقى معرض للأسر المنتجة وهي من ضمن أهداف الهيئة في تمكين الأسر.

الأمان الأسري

وخلال افتتاح الملتقى، بيّن حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، أن هيئة تنمية المجتمع حرصت على تنظيم ملتقى حتا الرمضاني على مدار سنوات حظي خلالها باهتمام الأسر والشباب، وشكل أحد التقاليد الرمضانية الجميلة في المنطقة، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي هذا العام ضمن حملة متكاملة تستثمر أجواء الشهر الفضيل للترويج لمفاهيم الأمان الأسري بشقيها الاجتماعي والمالي.

وقال إن ملتقى حتا إحدى أهم الفعاليات المتكاملة للأسرة على مدار العام، حيث يستهدف كافة أفراد الأسرة ويهتم بالأنشطة الثقافية والرياضية ويدعم الأسر المنتجة، وحظي الملتقى هذا العام بمجموعة من الأنشطة والبرامج اليومية تم اختيارها بناء على متطلبات أهالي المنطقة وبما يهدف إلى تعزيز تمكينهم المالي والاجتماعي.

وأضاف: «يسعدنا أن نلتقي بأهالي حتا، وأن نعمل معهم يداً بيد على برامج وفعاليات تلاءم تطلعاتهم وتقدم لهم الخبرات والمهارات والحلول التي يتطلعون إليها».

وكانت هيئة تنمية المجتمع قد أطلقت مع بداية الشهر الفضيل حملتها التوعوية «الأسرة في رمضان... مودة وأمان»، والتي تتضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات التوعوية، وبث حي على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رسائل تلفزيونية وإذاعية تبث على مدار الشهر الفضيل وترتكز حول مجموعة مفاهيم الأمان والاستقرار الأسري، والمالي.

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