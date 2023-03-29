المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً وغائم أحياناً شمالاً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: مضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق ليلاً – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي في بحر عمان.

السبت

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة – انخفاض في درجات الحرارة غرباً وعلى السواحل.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى شمالية غربية ظهراً معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

البحر: متوسط صباحاً يصبح مضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج يصبح مضطرب ليلاً في بحر عمان.

الأحد

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س

البحر: شديد الإضطراب في الخليج العربي و مضطرب الموج في بحر عمان.

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