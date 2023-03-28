تحديث تشكيل مجلس الإمارات للجينوم برئاسة خالد بن محمد بن زايد

المصدر: وام

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وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال اجتماع المجلس الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، على تحديث تشكيل مجلس إدارة مجلس الإمارات للجينوم، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان - عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي - رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعضوية كلٍ من معالي محمد عبدالله القرقاوي - وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس - وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري - وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء - وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري - رئيس دائرة الصحة بإمارة أبوظبي، وسعادة الدكتور يوسف محمد السركال - مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة عوض صغير الكتبي - مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد الشريف - مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والبروفيسور الدكتور إريك زينغ - رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والبروفيسور جورج تشيرش - بروفيسور علم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد.

كما وافق المجلس على إنشاء أمانة عامة للمجلس، وتعديل اسم المجلس من "مجلس برنامج الجينوم الإماراتي" إلى "مجلس الإمارات للجينوم" وتكليف معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، لتكون أميناً عاماً للمجلس، وتخويل رئيس المجلس بتنظيم الأمانة العامة للمجلس، وتحديد مهامها وأية قرارات لازمة بشأنها.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء - وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإضافة أعضاء إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، وإضافة عضو إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي.

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