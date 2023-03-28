تنافس كبير على المراكز الأولى لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنافس 6 متسابقين ضمن فعالية اليوم الرابع لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ 26 بمتابعة جماهيرية في قاعة الفعاليات بندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي من أبناء الجاليات المتابعين لمتسابقي بلدانهم بحضور المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين ورعاة اليوم الرابع وهم محاكم دبي، ومشاريع قرقاش، ومصرف الإمارات الإسلامي، وأولياء الأمور المرافقين للمتسابقين، ووسط إشادات المتابعين بمستوياتهم المتميزة وتسابقهم في الحفظ.

وتسابق أمام لجنة تحكيم المسابقة الدولية برواية حفص عن عاصم كل من المتسابقين: صالح أحمد تكريم من بنغلاديش، وخالد سليمان صالح البركاني من السعودية، وحافظ عبدالكريم كابيتو من أوغندا، وإياد باتل من فرنسا، ومحمد مبينغا من الكونغو الديمقراطية، مكرم جاي علي من جمهورية القمر المتحدة، وقد أجادوا في مقابلاتهم بالتنافس الشريف وأصواتهم الندية التي تصدح بآيات الله بدقة التجويد وأحكام التلاوة في هذا الميدان الشريف لقوله تعالى: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

كما قام الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بإهداء الدرع التذكارية للجائزة لسعادة المستشار عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف بمحاكم دبي، وتم التقاط الصور التذكارية.

ونظمت وحدة العلاقات العامة بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم رحلة للمتسابقين المشاركين في مسابقة دبي الدولية لزيارة مقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي، حيث قاموا بزيارة معرض السلام عليك أيها النبي وهو معرض يحكي سيرة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قاموا بزيارة معرض كساء الكعبة ومعرض محمد بن راشد للمخطوطات القرآنية والذي يحتوي على العديد من المخطوطات النادرة والقيمة للقرآن الكريم، ويعرض تاريخ وأساليب كتابته، ويعتبر هذا المعرض فرصة نادرة لرؤية هذه المخطوطات والتعرف على تاريخ القرآن الكريم.

وأشاد فضيلة الدكتور أحمد بن حمود الرويثي رئيس لجنة التحكيم بارتفاع وتقارب مستويات المتسابقين في حفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده وثقتهم العالية في أنفسهم أثناء تلاوتهم وسعيهم للتميز وتحقيق أفضل النتائج بتنافسهم الشريف في هذا الميدان المبارك وتمنى لجميع المتسابقين التوفيق واستمرار العطاء في حفظ كتاب الله وتدبر آياته، ومشيرا إلى أن تميز الدورة 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم يرجع إلى نجاح الجهود الكبيرة والمبذولة للجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه وأعضاء اللجنة المنظمة، وتميز مسابقات وفروع الجائزة الساعية دائما إلى تحقيق الأرقام والمراكز الأولى دوليا وتحفيز شباب الأمة الإسلامية على الحفظ والتجويد، ومقدما الشكر لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ لهذه الجائزة.

وتحدث عبدالعزيز المرزوقي نائب رئيس وحدة الإعلام بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن الإعداد المسبق لوحدة الإعلام قبل انطلاق مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في الدورة الـ26 الحالية وبناء على توجيهات اللجنة المنظمة للجائزة ودورها بالتوجيه لتجهيز المركز الإعلامي بشكل متكامل لتلبية احتياجات الصحفيين والإعلاميين في نشر الأخبار اليومية من مقر الفعالية بسهولة ويسر وتوزيع كشف أسماء المتسابقين مع الصور والإعداد للقاءات اليومية مع رعاة المسابقة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمتسابقين وضيوف المسابقة وإرسالها إلى أكثر من 400 جهة إعلامية وإخبارية، كما أصدرت وحدة الإعلام كتيبا مختصرا يوضح فروع الجائزة التي وصلت إلى 14 فرعا تخدم كتاب الله الخالد القرآن الكريم، وجاء الإصدار باللغتين العربية والإنجليزية وسيوزع خلال أيام المسابقة وفي الحفل الختامي لهذه الدورة.

وفي ختام فعاليات اليوم الرابع للمسابقة الدولية تم تقديم هدايا نقدية وعينية مقدمة من اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ومن محاكم دبي وتم توزيعها بالسحب عليها إلى جمهور حضور المسابقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز