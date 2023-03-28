"مجموعة الدانوب" تدعم حملة "وقف المليار وجبة" بـ5 ملايين درهم

المصدر: وام

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أعلنت "مجموعة الدانوب" عن مساهمتها بخمسة ملايين درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتستهدف حملة "وقف المليار وجبة"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً، ترجمة لمعاني التراحم والإحسان في شهر رمضان الكريم، وتجسيداً لقيم العطاء والتضامن والتكافل ومد يد العون للجميع.

ويُضاف المبلغ الذي تبرعت به "مجموعة الدانوب" إلى مساهمات الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال والمؤسسات الخيرية والإنسانية، الذين دعموا حملة "وقف المليار وجبة"، معززين مكانة دولة الإمارات العالمية كمساهم فاعل في مواجهة التحديات التي تهدد الإنسانية على مختلف المستويات.

وقال رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب.. " تواصل دولة الإمارات عبر حملة وقف المليار وجبة قيادة قطاع العمل الخيري والإنساني عالمياً وهو أمر ليس بغريب عليها، حيث باتت الإمارات مصدراً ومركزاً للابتكار في مجال العمل الإنساني بما تمتلكه من خبرة كبيرة اكتسبتها على مدار سنوات طويلة وما لديها من منظومة مؤسسية فاعلة تقود أنشطتها الإنسانية والخيرية بكفاءة عالية".

وأضاف " يسعدنا أن نكون أحد الداعمين لحملة "وقف المليار وجبة" للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع للفئات الأقل حظاً.. ندرك أن الجوع وسوء التغذية يهددان عشرات الملايين في العديد من دول العالم، وهذا يحتم علينا جميعاً التضامن والتعاون لمد يد العون لهم".

وتساهم حملة "وقف المليار وجبة" في استدامة العطاء والخير وفتح باب جديد من البذل أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني والأفراد القادرين على المساهمة في الحملة، الأمر الذي يرسخ ثقافة الوقف باعتباره رافداً تنموياً حضارياً عريقاً، يجري ادخاره لمستقبل الأجيال ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال صناديق وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية المختلفة.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات.

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