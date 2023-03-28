"الصحة" توقع اتفاقية مع "أسترازينيكا" لمكافحة الأمراض غير السارية

المصدر: وام

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وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة "أسترازينيكا" المتخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية للتعاون في مجال تعزيز جودة الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية بهدف تعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع من خلال نظام صحي بمعايير عالمية.

وقع المذكرة في دبي كل من سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورود دوبر نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينكا" للمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

واتفق الطرفان بموجب المذكرة على نطاق ومجالات تعاون وتنسيق فيما بينهما لدعم التخطيط والتنفيذ والمتابعة الاستراتيجية لجودة الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية مع التركيز على المجالات الطبية المتعلقة بالأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الكلوية وأمراض الجهاز التنفسي بالإضافة إلى تحفيز ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية وخفض معدلات الاعتلال الناتجة عن الأمراض غير السارية.

ونصّت المذكرة على تنظيم ورش عمل وفعاليات ومبادرات تسهم بدعم جهود الوزارة التوعوية والتثقيفية في مجال تعزيز جودة الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية إلى جانب دعم برامج التدريب وبناء القدرات في المجالات المشمولة بنطاق التعاون بين الجانبين.

وقال الدكتور حسين الرند إن هذه الشراكة تأتي دعماً لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية حيث يهدف التعاون بين الجانبين إلى تعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع من خلال نظام صحي بمعايير عالمية وتعزيز الوعي بالأمراض غير السارية بالإضافة إلى توفير الدعم التوعوي للمرضى والمجتمع عموماً" وذلك لتعزيز الممارسات الصحية في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

وأضاف " نحن نتطلع أن تحقق هذه الشراكة الاستراتيجية نتائج إيجابية ملموسة في تعزيز صحة وسلامة المجتمع وسنواصل العمل بشكل مشترك ومتواصل مع الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة والارتقاء بجودة الحياة الصحية في المجتمع وخصوصاً أن التعاون مع الشركة يتضمن إجراء برامج تثقيفية وتوعوية تستهدف المجتمع للحد من الأمراض غير السارية".

من جانبه عبر سامح الفنجري رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في"أسترازينيكا" عن الفخر بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والاستثمار بمستقبل الصحة وإعطاء الأولوية للوقاية والكشف المبكر لتحسين جودة الحياة الصحية مشيداً بقدرات النظام الصحي بالتحول من الرعاية المرضية إلى الرعاية الصحية بما يعكس مرونته واستدامته والتي تتوافق مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.

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