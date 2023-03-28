مجموعة اينوك تضع حجر الأساس لمركز متطور لفحص الصحة المهنية

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن وضع حجر الأساس لمركز حديث ومتطور لفحص الصحة المهنية في منطقة جبل علي، وذلك بهدف دعم الكوادر البشرية في المجموعة والقطاع الصناعي في دبي وحماية صحتهم وسلامتهم.

وضع حجر الأساس، سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وعوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة والمجموعة.

سيوفر مركز اينوك لخدمات الصحة المهنية الجديد أفضل حلول الصحة والسلامة المهنية وخدمات الفحص المهني التخصصي وذلك لتحسين مشتملات صحة وسلامة الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، وبما يضمن توفير بيئة عمل تتسم بالأمن والسلامة وتحظى برضا موظفي المجموعة والقطاع الصناعي في امارة دبي.

ويقدم المركز الجديد، الذي سيفتتح منتصف العام المقبل 2024، خدمات فحص صحي شامل ودعم طبي للمجموعة وكذلك للقطاعات الصناعية والتجارية الأخرى في دبي، بالإضافة أيضاً للفحوصات الطبية لمتطلبات إصدار التأشيرة وإجراء اختبارات اللياقة البدنية واختبارات الصحة المهنية المتقدمة والاستشارات الطبية.

يقع المركز في منطقة جبل علي الصناعية ليلبي احتياجات العاملين في القطاع الصناعي في إمارة دبي، ويدعم أهداف هيئة الصحة في دبي بتوفير مجموعة كاملة من خدمات الفحص الصحي للياقة البدنية وما قبل التوظيف للمقيمين من خلال مراكزها في جميع أنحاء الإمارة.

ويتبع المركز الجديد جميع الإرشادات الإلزامية الصحية التي أقرتها هيئة الصحة بدبي واينوك، ويلتزم بتحقيق أعلى مستويات الامتياز من خلال تطبيق أفضل الممارسات الطبية لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة العاملين وللحصول على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية للعمال.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انسجاماً مع التزام اينوك بضمان سلامة كوادرنا العاملة وعملائنا، سيوفر مركز اينوك لخدمات الصحة المهنية الجديد حلولاً متخصصة ومميزة للصحة المهنية تلبي احتياجات كل مؤسسة. وسيعمل المركز من خلال المراقبة المستمرة لصحة الموظفين ومتابعتها على حماية جميع الكوادر العاملة من خلال الحد من التعرض لمخاطر العمل والتحديد المبكر للاضطرابات الصحيّة المتعلقة بالعمل. عملنا على تصميم المركز وفقاً لأعلى معايير الجودة بشراكة استراتيجية مع هيئة الصحة بدبي، لنحقق رؤيتنا المشتركة بتوفير بيئات عمل أكثر أماناً وصحة للجميع."

من جانبه، قال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن القطاع الصحي في إمارة دبي يشهد نمواً سريعاً وملحوظاً في منشآته الطبية الخاصة، وذلك في ضوء حزمة التسهيلات التي توفرها الإمارة، ومجمل الإجراءات المبسطة التي تنفذها الهيئة، مؤكداً أن ذلك هو ما جعل دبي بيئة مثالية للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي على وجه التحديد.

وأشار إلى أن بدء مجموعة اينوك، في تأسيس مركز متطور لفحص الصحة المهنية في منطقة جبل علي، من شأنه تعزيز قدرة القطاع الصحي، وزيادة طاقته الاستيعابية في هذا المجال.

وأكد الكتبي حرص الهيئة على توسيع نطاق الخدمات الصحية وتنويع التخصصات الطبية، ولاسيما تلك التي تخدم قطاعات الصناعة والمال والأعمال، موضحاً أن المحافظة على صحة وسلامة المنتسبين والعاملين في هذه القطاعات تُعد من أولويات هيئة الصحة بدبي.

ومن خلال وضع إطار لبناء بيئة عمل آمنة تحظى برضا العاملين، تسهم خدمات الصحة المهنية المقرر تقديمها في المركز الجديد، في زيادة إنتاجية الموظفين، وتقليل التغيب عن العمل، والمساعدة على تحسين الأداء، وتعزيز صحة الموظفين وجودة حياتهم.

انطلق مشروع مركز اينوك لخدمات الصحة المهنية بموجب مرسوم صادر عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي في عام 2017 بشأن تفويض هيئة الصحة بدبي لتكون الجهة الوحيدة المعتمدة لتنفيذ خدمات الصحة

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