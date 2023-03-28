ديوا تستقبل وفداً من مطارات دبي لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من مطارات دبي برئاسة بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة ومطارات دبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم التوجهات الحكومية. كما تناول الاجتماع آخر المستجدات في المشروع الذي تنفذه شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، والمملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، لإعادة تأهيل عدد من المباني في مطارات دبي بهدف تعزيز كفاءة الطاقة.

حضر الاجتماع، الذي عقد في المبنى الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومن جانب مطارات دبي كلٌ من: ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وعيسى الشامسي - النائب الأول للرئيس - عمليات المباني، وعمر بن عدي، نائب الرئيس التنفيذي - التكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي.

وأشار معالي الطاير إلى أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تشاركها الرؤية لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الحياد الكربوني، وأثنى على مطارات دبي لتبنيها مفهوم الاستدامة في جميع عملياتها. وأوضح معاليه أن الهيئة أسست شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في دبي، ونجحت الشركة في إعادة تأهيل ما يقارب ثمانية آلاف مبنى قائم في دبي.

واستعرض معالي الطاير خلال اللقاء مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي في الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050. ومن أهم مشاريع الهيئة لتحقيق هذا الهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة.

من جهته، قال بول غريفيث: "تأتي الاستدامة في طليعة استراتيجيتنا طويلة المدى، لذا نفخر في مطارات دبي بشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي في مشروع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة لإعادة تأهيل عدد من المباني في مطارات دبي وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. ومن خلال العمل معاً نحو مستقبل مستدام، نهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد خالٍ من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. تتمثل أولويتنا القصوى في عام 2023 في توفير عمليات مستدامة في الوقت الذي نسعى فيه للحفاظ على مكانتنا باعتبارنا المؤسسة المشغلة لأكثر المطارات ازدحاماً في العالم. ومع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين هذا العام، نحن متحمسون للغاية للتطورات والفرص التي سيقدمها المؤتمر ودورنا في تحقيقها".

يشار إلى أن الاتحاد إسكو قامت بتركيب نظام للطاقة الشمسية في المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي، ويعد أكبر نظام من نوعه ضمن مطار دولي على المستوى الإقليمي.

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