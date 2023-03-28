«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تستهدف تشييد 160 مسجداً سنوياً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إن الهيئة تستهدف تشييد من 150 إلى 160 مسجداً سنوياً على مستوى الدولة، وقد تركزت الافتتاحات العام الجاري بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث تم افتتاح 11 مسجداً جديداً بداية الشهر المبارك في قلب العاصمة أبوظبي فقط، فضلاً عن افتتاح 21 مسجداً منذ بداية العام الجاري 2023 في أبوظبي.

وأضاف الدكتور الكعبي خلال تصريحات إعلامية إن العاصمة أبوظبي وحدها من دون ضواحيها تحتضن 850 مسجداً، بينما تحتضن مدينة العين 1287 مسجداً، والظفرة 319 مسجداً، وعجمان 334 مسجداً، والفجيرة 346 مسجداً، وفي رأس الخيمة 141 مسجداً، وفي أم القيوين 202 مسجد، حيث بلغ إجمالي المساجد التابعة للهيئة على مستوى الدولة 5200 مسجد.

جهود

وتابع: إن إدارة المساجد التابعة للهيئة تقوم بجهود كبيرة لافتتاح المساجد، تشمل جميع التحضيرات والإجراءات المتمثلة في استلام الهيئة للمسجد، ومن ثم تسليمه للمقاول، ومطابقة المواصفات وتجهيز الفرش ومنزل الإمام، وتزويد المسجد بالمصاحف والميكروفون، وغيرها من التجهيزات المختلفة، ليصبح جاهزاً لاستقبال المصلين.

وأشار الدكتور الكعبي إلى استبدال الفرش والمكيفات في 50 % من المساجد التابعة لها على مستوى الدولة، وذلك بالتزامن مع مطلع شهر رمضان المبارك، وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل في استدامة مساجد الدولة بالكيفية العالية من حيث مستوى النظافة والصيانة الدورية، وتوفير إجراءات ميسرة لاستقبال أكبر عدد من المصلين خاصة في شهر رمضان وأيام الجمعة.

وتسعى الهيئة إلى ترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال الإرشاد والتوجيه الديني في الدولة، وتشمل أبرز مهام الهيئة 7 مهام هي، تنمية الوعي الديني والوعظ، إصدار الفتاوى الشرعية، تنظيم الحج والعمرة، تطوير المساجد، بناء مراكز تحفيظ القرآن، البحوث ورقابة الإصدارات، تطوير التنمية الوقفية، وابتكار منظومات ذكية لإسعاد المجتمع.

وتتضمن أهداف الهيئة 15 هدفاً من بينها، الإرشاد والتوجيه الديني في الدولة ترسيخاً لمبدأ الوسطية بهدف بناء مجتمع آمن وواع، ونشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالوسائل المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية، وإدارة المساجد والإشراف عليها بما يؤهلها لأداء رسالتها على أكمل وجه، وإبداء الرأي في المسائل الشرعية بناء على طلب الجهات المعنية والأفراد، وتنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها ووضع الضوابط اللازمة لذلك، والإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه، والإشراف على مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد الدينية وما في حكمها.

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