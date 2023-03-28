محاكم دبي تنظم برنامجاً حول «تصفية التركات»

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت محاكم دبي، متمثلة بالمحكمة الخاصة بالتركات، وبالتعاون مع إدارة الخبراء والمحكمين، برنامجاً بعنوان «واجبات وصي التركة وحقوقه وإجراءات تصفية التركات»، حيث قام بتقدميها القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، للخبراء المقيدين بمحاكم دبي، والذين بلغ عددهم 39 خبيراً.

وأوضح القاضي محمد الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، أن البرنامج التدريبي للخبراء، أسهم في تعريف الخبراء بأحكام الوصاية على التركات، وإجراءات تصفية التركات، تمهيداً لقيد الخبراء المنتسبين للبرنامج في جدول خاص بأوصياء التركات، بحيث يقتصر إسناد مهام الوصاية على التركات مستقبلاً على الخبراء، بعد استكمالهم لأعمال البرنامج التدريبي، واجتياز الاختبار المقرر به، وذلك التزاماً من المحكمة الخاصة بالتركات، باستكمال كل المتطلبات القانونية الواجب اتباعها في أعمال التركات، فإنها، وبالتعاون مع إدارة الخبراء والمحكمين، ولجنة شؤون الخبراء، فقد تم الإعلان للخبراء الراغبين التسجيل في جدول أوصياء التركات، بموافاة المحكمة بالسير الذاتية بكافة جوانبها، لغايات تجهيز جدول خاص بالمحكمة، مصنف موضوعياً، بحيث يتمكن القاضي عند تعيين وصي على التركة، من اختيار الفئة الأنسب لتصفية التركة، وفي الجانب المقابل، يكون وصي التركة الذي يقع الاختيار عليه، ملماً بالتشريعات السارية التي تحكم أعمال التصفية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز