شرطة دبي تنظم «خلوة» للأدلة الجنائية وعلم الجريمة

المصدر: دبي- البيان

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أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مجال مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وذلك من تزويد الكوادر العلمية والمتخصصة في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف العلوم الجنائية، للمساهمة في توفير الأدلة المادية الداعمة لسير التحقيقات من جهة، وتحقيق العدالة أمام الجهات القضائية من جهة أخرى.

خبراء

جاء ذلك، خلال افتتاح اللواء أحمد بن غليطة للخلوة الاستراتيجية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور مديري الإدارات الفرعية، والشركاء الاستراتيجيين للإدارة العامة من داخل وخارج القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال اللواء ابن غليطة إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة عصب رئيسي في المساهمة بكشف غموض الجرائم المرتكبة بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، بوساطة خبرائها المتخصصين والمؤهلين علمياً وعملياً في عدد من التخصصات في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لذلك كان لابد من وضع الاستراتيجيات لاستشراف العمل في مجال الأدلة الجنائية.

رؤية

وأوضح أنه تماشياً مع رؤية حكومتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتوفير المُسرعات لتحقيق تلك الرؤية، بادرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بعقد الخلوة الاستراتيجية لمواكبة التحديات والمتغيرات على مستوى الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

كما أوضح أن الخلوة الاستراتيجية تضمنت مناقشة العديد من المحاور التي من شأنها تحسين عمليات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وسيتم دراسة مخرجات الخلوة الاستراتيجية لتكون نواة للخطة الاستراتيجية المستقبلية.

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