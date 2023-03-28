«إقامة دبي» تحتفي بأصحاب متلازمة داون وتكرّم 10 أمهات

المصدر: (دبي - البيان)

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بمناسبة اليوم العالمي للأم، ومع احتفاء المجتمعات الدوليّة باليوم العالميّ لمتلازمة داون، نظّمت الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبيّ، فعاليّة جمعت فيها المناسبتين، واستهدفت دعم الأمهات ودعم أصحاب متلازمة داون.

واستهدف المؤسسة 40 طفلاً من أصحاب متلازمة داون و10 من الأمهات البطلات اللواتي ظهر دورهنّ وتضحياتهنّ في دعم وتشجيع أطفالهنّ، وذلك من خلال فعاليّة نظمتها المؤسسة وزارت من خلالها جمعيّة الإمارات لمتلازمة داون المعنية بتوفير الخدمات للأطفال المصابين بالمرض، بهدف الاحتفاء بهم وتشجيعهم ودعمهم في يومهم العالميّ، بالإضافة إلى تكريم الأمهات الداعمات لأطفال هذه الفئة.

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