«الصحة» تطلق المرحلة 3 من«بيئة عمل إيجابية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المرحلة الثالثة من مبادرة «بيئة عمل صحية إيجابية - Check»، بهدف تمكين جهات العمل من تعزيز صحة الموظفين عن طريق إكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لترسيخ العادات الصحية، وتشجيعهم لتبني أنماط الحياة الصحية، بالإضافة إلى خلق بيئة داعمة للصحة. ويستهدف البرنامج الجهات الاتحادية والمحلية في دبي والإمارات الشمالية، ويأتي في إطار توجهات الوزارة وتوافقاً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

ويهدف البرنامج لتحقيق التوازن بين العمل والصحة النفسية والبدنية، عن طريق التشجيع لإجراء الفحوصات الطبية الدورية للتأكد من حالتهم الصحية وتوفير موارد وخدمات تثقيفية صحية وحقائب إلكترونية تسهم في تحسين بيئة العمل، ورفع المستوى الصحي بين الموظفين مع التركيز على تعزيز أنماط الحياة الصحية، مثل الغذاء الصحي، والنشاط البدني، للوقاية من السمنة والأمراض المزمنة، كما يساعد البرنامج الموظفين على الشعور بالتقدير وتحسين الأداء.

استراتيجية

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة جاء لتعزيز وترسيخ النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى والثانية في إطار استراتيجية الوزارة بإدارة البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية لتعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة، حيث أسهمت في رفع الوعي لدى الموظفين بأهمية اتباع نمط الحياة الصحية لتعزيز نموهم الوظيفي وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم المهنية.

وأشار الدكتور الرند إلى حرص الوزارة على تحديث وتطوير برامجها التوعوية للارتقاء بمستوى الصحة العامة وإرساء مجتمع مهني وقائي وملتزم صحياً، من خلال دعم وتعزيز السلوك اليومي وفق أنماط الحياة الصحية، والتي تخدم التوجه الحكومي لتحقيق السعادة والإيجابية في بيئة العمل، لما لها من أثر إيجابي على أداء المؤسسة والموظفين ووقايتهم من الأمراض المزمنة كالسكري، وضغط الدم، والسمنة.

دليل

وأوضحت نوف خميس مدير إدارة تعزيز الصحة بالوزارة، أن البرنامج يقدم دليلاً إرشادياً مبسطاً يمكن جهات العمل من تخطيط وتنفيذ أنشطة وبرامج توعوية للموظفين، ويوفر الدليل خطوات عملية وأفكاراً لمبادرات صحية، بالإضافة إلى الموارد اللازمة للتطبيق.

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