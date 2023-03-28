انضمام 3جهات إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة

المصدر: دبي - البيان

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بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومنصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة –أبوظبي، وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة -أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، و«مجموعة بيور هيلث» أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات، وشركة رافد للمستلزمات الطبية، للانضمام إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كأحد «مشاريع الخمسين»، ويُعد برنامج القيمة الوطنية المضافة برنامجاً حكومياً إماراتياً، يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من إعادة توجيه الإنفاق الحكومي، وإنفاق الشركات الوطنية الكبرى في الاقتصاد الوطني، من خلال قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات، ويشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على تكلفة التصنيع والمنتجات والخدمات، واستثمار في الدولة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل إضافية نوعية للمواطنين.

ووقع المذكرة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وعن مجموعة «بيور هيلث» القابضة، وشركة رافد للمستلزمات الطبية، فرحان مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث القابضة».

تكامل

وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي يعد أحد مشاريع الخمسين، ويتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نجح بشكل واضح في تحقيق إنجازات ملموسة، خلال الفترة الماضية، من خلال التكامل بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية، لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الصناعية، خصوصاً الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، نحن فخورون بانضمام دائرة الصحة – أبوظبي إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، والذي يأتي تماشياً مع استراتيجية الدائرة والجهود التي نبذلها لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية، عن طريق توفير بيئة جاذبة وتنافسية للاستثمارات وريادة الأعمال. بصفتنا الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية بأبوظبي، نبذل كل الجهود لدعم الصناعة الوطنية، وتنمية قطاع الرعاية الصحية وخدماته».

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