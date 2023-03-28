النيادي يجري تجربة فضائية حول آثار الأدوية السريرية على خلايا القلب

المصدر: (دبي - البيان)

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نشر رائد الفضاء سلطان النيادي صورة له من داخل محطة الفضاء الدولية، خلال إجراء دراسة بأحد المختبرات بمحطة الفضاء الدولية.

ودون النيادي على الصورة: «واحدة من التجارب الموكلة إليّ هي دراسة «Cardinal Heart 2.0» التابعة لجامعة ستانفورد. من خلال هذه التجربة يمكننا معرفة آثار الأدوية السريرية على خلايا القلب في الفضاء، المساعدة على منع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لرواد الفضاء والمساهمة في تطوير العلاج لأمراض القلب على الأرض».

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