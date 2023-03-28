مركز محمد بن راشد للفضاء: المستكشف راشد مستقر حول القمر

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أوضح مركز محمد بن راشد للفضاء بأن مركبة الهبوط «هاكوتو آر» التي تحمل على متنها المستكشف راشد باتت الآن في مدار مستقر حول القمر. وذكر المركز في تغريدة له على «تويتر» أن ظل القمر بات يحجب مؤقتاً الشمس عن المركبة، ما يسبب انخفاض حرارة الأجهزة، وأن المركبة مجهزة للتعامل مع هذه البيئة.

نجاح

وتأتي هذه المرحلة بعد أن أعلن المركز مؤخراً عن نجاح دخول المستكشف راشد إلى مدار القمر، ضمن الاستعدادات للهبوط التاريخي لأول مهمة إماراتية على سطح القمر، حيث أكملت مركبة الهبوط التابعة لشركة «أي سبيس» أول مناورة لدخول مدار القمر، وفق مخطط المهمة، وتحت إشراف المهندسين، في 21 مارس عند الساعة 5:24 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، ويعتبر الدخول إلى مدار القمر خطوة رئيسية للبدء في المراحل المقبلة من مهمة المستكشف راشد، بما في ذلك تشغيل أنظمته 5 مرات.

وسيتم إكمال كل المناورات في مدار القمر قبل بدء مرحلة الهبوط، المخطط لها في أواخر أبريل 2023، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول موعد وتوقيت الهبوط في الأيام المقبلة.

وبعد نجاح أول مرحلة للمهمة، وهي الإطلاق، والوصول إلى المدار المنخفض، والمرحلة الثانية، وهي الملاحة، يتجه المستكشف نحو إتمام المرحلة الثالثة، وهي الوصول: الدخول، والإنزال، والهبوط، وستكون هذه المرحلة الأكثر خطورة، خاصة أن مركبة الهبوط ستتولى القيام بعملية الهبوط بنفسها على سطح القمر من خلال اعتمادها على أنظمتها إلى أن تصل للنقطة المحددة للهبوط.

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