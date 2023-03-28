«دروب العطاء» يبني مساجد ويدعم 90 مريضاً

المصدر: دبي- رامي عايش

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دعت جمعية دبي الخيرية المحسنين والمتبرعين إلى التفاعل مع الحالات المرضية والمشاريع الرمضانية والتنموية الداخلية والخارجية، التي تعرضها يومياً في رمضان، من خلال برنامجها اليومي «دروب العطاء»، الذي يبث على إذاعة نور دبي، من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصراً، من تقديم الإعلامي أحمد الزاهد.

ويستضيف البرنامج خلال مدة بثه، كلاً من الدكتور فيصل الهاشمي من دولة الكويت، والإعلامي فيصل بن سويد الشحي من الدولة، لحث الجمهور على التبرع .

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: إن الجمعية حريصة على التواصل مع متعامليها والمتبرعين، عبر قنوات متعددة، لتحقيق مستهدفاتها، والإيفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه الشرائح والشعوب المحتاجة، مشيراً إلى أن برنامج «دروب العطاء»، منصة إعلامية وإنسانية مهمة، تهدف لنجدة المرضى الذين يعيشون ظروفاً ومعاناة صحية حرجة، تضطرهم لإجراء عمليات جراحية عاجلة، أو القيام بإجراءات طبية وتشخيصية مكلفة، أو شراء وتركيب أجهزة طبية وأدوات علاجية باهظة الثمن.

وأشار السويدي إلى أن البرنامج يستهدف دعم 90 حالة مرضية داخل الدولة، وبناء مساجد بأعداد كبيرة في عدة دول، يحتاج فيها الناس إلى أماكن للصلاة، كونهم يصلون على الحصى والتراب والحشائش، ولا تتوفر لديهم أماكن للوضوء أو مصاحف، كما يهدف البرنامج إلى جمع تبرعات لبناء مسجد داخل الدولة بقيمة 4 ملايين درهم.

حفر آبار

وبيّن المدير التنفيذي أن البرنامج يتبنى كذلك مشروع «حفر الآبار»، الذي يعد من المشاريع المهمة في الجمعية، خاصة في فترة الصيام، التي يتزايد خلالها شعور المسلمين فيها ببعضهم البعض، ويتنافسون في ميدان الخير، لتقديم يد العون إلى هؤلاء، والتبرع بتكاليف حفر الآبار التي يستفيد منها الناس في الشرب والزراعة وسقاية الدواب.

مشاريع رمضان

وذكر السويدي أن دروب العطاء، يفتح أبواباً أخرى للمساعدات، ويغطي مشاريع رمضانية موسمية، مثل الزكاة، إفطار صائم، كسوة العيد والمير، كما يدعم البرنامج مراكز تحفيظ القرآن والفصول التعليمية، بحكم أن التعليم واحد من أهداف التنمية المستدامة في رفع وعي الشعوب وتقدمها وتحضرها.

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