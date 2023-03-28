«ايدج» تستحوذ على مجموعة «ترست»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت «مجموعة ايدج» («المجموعة» أو «ايدج»)، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة في العالم، عن استحواذها على «مجموعة ترست الدولية»، الشركة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تختص في التجارة الدفاعية وتعد مزوداً رئيسياً للحلول النوعية للقوات المسلحة والمنظومة الأمنية في الدولة. وستنضم «ترست» إلى «ايدج» ضمن قطاع التجارة ودعم المهام، تعزيزاً للقدرات التي تمتلكها المجموعة حالياً في مجالات متعددة.

وتأسست «ترست» في عام 2004 وتعمل كمزود للقوات المسلحة الإماراتية بالمعدات العسكرية، حيث تساعد في تقييم الاحتياجات من القدرات، وتحديد المتطلبات، ودعم الاستحواذ، وتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، عبر عقد شراكات مع مؤسسات شركات دولية، وإذ توفر حلولاً تكنولوجية متطورة لعملائها، تتخصص «ترست» أيضاً في الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد للأنظمة البرية والجوية والبحرية وأنظمة C4ISR والأنظمة غير المأهولة، كما تساعد في توريد المعدات التكتيكية .

ويتيح الاستحواذ مشاركة أساليب التصنيع والخبرات، وتزويد «ترست» بالدعم اللازم لتوسيع قاعدة كفاءاتها وقدراتها لتعزيز حضورها دولياً.

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