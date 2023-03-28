ولي عهد الفجيرة: الحوار الإيجابي المتجدد يرتقي بوعي الأفراد

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية فتح آفاق متجددة للحوار الإيجابي حول مختلف المواضيع التي تهم المجتمع، ودورها المحوري في الارتقاء بوعي الأفراد في مختلف الجوانب الاجتماعية والإنسانية.

جاء ذلك خلال حضور سموه أولى محاضرات «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، في قصر الرميلة، والتي قدمها الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، بعنوان «العناصر الروحية في شعر أبي الطيب المتنبي»، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الثقافية واللّقاءات الفكرية التي تسهم في نهضة المجتمع، ورفع وعيه تجاه قضاياه، وتستهدف بناء أجيال واعية ومتمكنة، تدفع مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل.

وتحدث الدكتور علي بن تميم في محاضرته حول القيم الروحية في شعر المتنبي، وأبرز أشكال التعبير والإشارات والرموز اللفظية والفلسفية في شعره، كما تعرض إلى حياته وسيرته، وملامح فلسفته الشعرية، التي عبرت عن عبقريته، وبقيت خالدة على امتداد القرون في الأدب العربي.

ويستضيف مجلس محمد بن حمد الشرقي، نخبة من المفكرين والمثقفين وأصحاب الاختصاص المتحدثين في مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية، عبر سلسلة من المحاضرات واللقاءات الفكرية طوال شهر رمضان الكريم.

كما حضر الجلسة عدد من المديرين والمسؤولين بالفجيرة وجمع من الشباب.

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