تحت رعاية الشيخة فاطمة.. تخريج الدفعة الرابعة من برنامج «أطلق»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، احتفل الاتحاد النسائي العام، وبوابة المقطع، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في المنطقة الرقمية، بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج «أطلق».

مكانة

ويجسد برنامج «أطلق» الحراك الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حضور المرأة ورفع مكانتها في العمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، لتصبح الدولة مركزاً عالمياً لبناء المهارات وتمكين المرأة بعلوم المستقبل والتقنيات الرقمية المتطورة.

وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «نفخر بما نراه من نماذج شابة مشرفة، نرى في عيونهن ومهاراتهن الاستثنائية مستقبل الوطن الزاهر؛ فبفضل دعم وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» تستمر المرأة الإماراتية في تحقيق الريادة والتميز المرتكز على التفوق التكنولوجي والعلمي».

شراكة

وأضافت نورة السويدي: «نعتز دائماً بشراكتنا المتميزة مع مجموعة موانئ أبوظبي، التي تقدم كل الدعم والجهد لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف ميادين العمل، إلى جانب توفير البرامج التدريبية المبتكرة لتأهيل الجيل الجديد من بنات الإمارات، لتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة من أجل إيجاد أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بمستوى الأداء الرقمي في الدولة».

وأكدت السويدي أن الاتحاد النسائي العام يدرك أهمية تمكين المرأة في المجالات التقنية المتقدمة، لتصبح طرفاً فاعلاً ومؤثراً في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحفيز الاقتصاد والابتكار والتنمية المستقبلية، ما يكرس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في الاستثمارات الحكومية والخاصة في التحول الرقمي، وتبني التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمجتمعية، وتفاصيل الحياة اليومية.

إرادة

ومن جانبها قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي: «نفخر في المنطقة الرقمية بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج «أطلق»، في احتفالية استثنائية نصنع معها الأمل، ونوجد الفرص بإرادة قوية وإدارة حكيمة، لإهداء الوطن كفاءات مؤهَّلة لترتقي بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبداعاتها، وابتكاراتها في قطاع التجارة الرقمية».

مجالات

وعمل خبراء من فريق بوابة المقطع على تعزيز قدرات الدفعة الرابعة التي ضمّت 82 من منتسبات البرنامج التدريبي، في مجالات الابتكار التكنولوجي ودعم مواهبهن وتوظيفها، لتقدم شكلاً جديداً لتكنولوجيا المستقبل والتقنيات الحديثة، في تخصصات «كاتب تقني، إداري أنظمة وشبكات، أخصائي جودة الأنظمة، منسق مشاريع، مصمم جرافيك، مطور قاعدة بيانات، أخصائي علم البيانات، أخصائي خدمة المتعاملين، محلل أعمال، أمن التطبيقات، وسفراء الذكاء الاصطناعي»، سعياً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستنيرة بأهمية الاستثمار برأس المال البشري، وتطوير التعليم، واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات، لتعزيز التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

كوادر

وفي بادرة لزرع روح التطوع والمسؤولية المجتمعية، تم إشراك الكوادر النسائية المبدعة من متدربات الدفعة الرابعة، في مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة.

وحققت هذه المشاركة نجاحاً واسعاً بعدما تمكنت منتسبات الدفعة الرابعة من تعزيز التوعية لدى أكثر من 100 ألف مستفيد من البرنامج، وعمل النشرات التوعوية التي نفذت من قبل المنتسبات، وبلغ عددها أكثر من 645 نشرة، إلى جانب الورش المتنوعة التي تخطت 49 جلسة حضورية وافتراضية.

نبذة

تأسست مبادرة «أطلق» عام 2020 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وشهدت تخريج 4 دفعات بمشاركة 170 منتسبة في البرنامج التدريبي، والتي حظيت بإقبال 4 آلاف طلب التحاق، وحقّقت نجاحاً رائداً بعدما نظَّمت ما يزيد على 550 جلسة تدريبية، وسجَّلت ما يفوق 72 ألف ساعة تدريبية، ليتمكنَّ من الحصول على أكثر من 95 شهادة معتمدة من جامعة هارفارد، ونحو 540 شهادة معتمدة من منصة «يوديمي» التعليمية، وجاء متوسط نتائج التقييم للمشاركات 84.3 %.

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