9 ملايين درهم إنفاق «بيت الخير» في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة- أحمد ابوالفتوح)

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كشفت شمسة حضوب، مدير جمعية «بيت الخير» في رأس الخيمة، أن الفرع عزز عطاءه الخيري خلال الفترة الماضية، ليصل حجم إنفاقه إلى أكثر من 9 ملايين درهم، استفاد منها 1917 أسرة وحالة محتاجة.

وأوضحت حضوب، أن الفرع قدم 5.507 ملايين درهم مساعدات طارئة ومقطوعة لنجدة 1664 أسرة وحالة مرت بظروف إنسانية خلال العام الماضي 2022، حيث استوجبت التدخل السريع لفك كربتها، وإعانتها على تجاوز وضعها المالي أو الاقتصادي المتعثر.

وأشارت إلى أن الفرع يرعى 99 يتيماً مواطناً، يقدم لأسرهم مساعدات نقدية بشكل شهري، ويقدم لهم الهدايا العينية والنقدية لإسعادهم، وينظم لهم الأنشطة الترفيهية، ويكافئ المتفوقين منهم، كما شارك المتميزون دراسياً منهم في رحلتي العمرة نظمتها «بيت الخير» للأيتام العام الماضي.

وأكدت حضوب، أن فرع رأس الخيمة يخدم مناطق الإمارة كافة تقريباً، ومنطقة الحمرية في إمارة الشارقة، والعديد من الأسر والحالات محدودة الدخل في أم القيوين ومنطقة المنامة التابعة لإمارة عجمان، وقد شهد الفرع تطوراً في مجالات التحول الرقمي والبحث الاجتماعي، حيث تعمل في الفرع 4 باحثات اجتماعيات، أنجزن 2061 دراسة مكتبية، وتم التحول لاستقبال طلبات المساعدة عبر الموقع الإلكتروني، ليبلغ عدد الطلبات الإلكترونية التي أنجزت 979 طلباً.

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