يوسف علي موسليام يساهم بـ 10 ملايين درهم في حملة "وقف المليار وجبة"

المصدر: وام

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أعلن يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية عن مساهمته بـ 10 ملايين درهم في حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتستهدف حملة "وقف المليار وجبة"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأقل حظا في العالم.

وتعهد يوسف علي موسليام بـتقديم 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات للمساهمة في توفير الدعم الغذائي للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم.

وقال يوسف علي موسليام " تعبر مساهمتنا في حملة ‘وقف المليار وجبة‘ التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن التزامنا بدعم المبادرات الخيرية التي تعزز مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للعمل الإنساني، وصاحبة الريادة في تقديم العون لكل محتاج وملهوف".

وأضاف " تسعدنا المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" لتوفير الغذاء ومساعدة الفقراء والفئات الأقل حظاً حول العالم، ودعم الصندوق الوقفي لإطعام الطعام خير ما نفعله في شهر رمضان الكريم.. دولة الإمارات سباقة دوماً إلى فعل الخير وإطلاق المبادرات الإنسانية، حفظ الله قادتها وشعبها ومجتمعها المعطاء".

وتأتي حملة "وقف المليار وجبة" استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

ويسعى "وقف المليار وجبة" إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، من أجل المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

ويساهم "وقف المليار وجبة" في استدامة العطاء والخير وفتح باب جديد من البذل أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني والأفراد القادرين على المساهمة في الحملة، الأمر الذي يرسخ ثقافة الوقف باعتباره رافداً تنموياً حضارياً عريقاً، يجري ادخاره لمستقبل الأجيال ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال صناديق وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية المختلفة.

وتستقبل حملة "وقف المليار وجبة"، المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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