«كليفلاند كلينك» يقدم نصائح للوقاية من الصداع المتكرر

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أوضح خبير طبي في مستشفى كليفلاند كلينك، أن الجفاف وقلة النوم وانسحاب الكافيين والنيكوتين من الجسم من بين العوامل التي يمكن أن تسبب الصداع أثناء الصيام خلال شهر رمضان، ولكنّ هناك حلولاً بسيطة يمكن أن تساعد في معالجة هذه المشكلات.

وقال الدكتور عماد استيماليك، رئيس قسم علاج الصداع وآلام الوجه في معهد الأعصاب بمستشفى كليفلاند كلينك: «يجب على الأفراد المعرضين للإصابة بالصداع أو الصداع النصفي المتكرر خلال شهر رمضان اتخاذ خطوات لتجنب العوامل المعروفة المسببة للصداع، إضافة إلى اتباع مجموعة من العادات الإيجابية مثل ممارسة التمارين الرياضية وتحسين جودة النوم للمساعدة في الوقاية من الصداع ومتابعة صيامهم على نحو صحي».

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