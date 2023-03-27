«صحة أبوظبي» ترصد 2600 منتج مغشوش وتحذر من مكمل غذائي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت دائرة الصحة ـ أبوظبي من استعمال مكمل غذائي مغشوش بمواد كيماوية يطلق عليه (Monster Rabbit Honey). فيما رصدت الدائرة داخل وخارج الدولة أكثر من 1280 منتجاً مغشوشاً يدعى أنه علاج للضعف الجنسي، مشيرة إلى أن عدد المنتجات المغشوشة المستخدمة لكمال الأجسام بلغ 226 منتجاً، و240 من منتجات التجميل و542 منتجاً مغشوشاً لتخسيس الوزن يحتوي أغلبها على مادة سيبوترامين المحظورة أو حمض السالساليك، إلى جانب 317 منتجاً متنوعاً.

وجددت الدائرة تحذيراتها من الاستخدام العشوائي للأدوية والمكملات الغذائية، إذ يمكن أن تتسبب في حدوث مشكلات صحية خطيرة، وأن المستهلك قد يعتقد أن منتجات المكملات الغذائية آمنة وطبيعية ولكن لا يدرك الآثار الضارة المحتملة والمرتبطة باستخدامها، وخاصةً حينما يكون استخدامها مصاحباً لاستخدام أدوية أخرى، إضافة لوجود بعض المنتجات المغشوشة التي تشكل خطراً عند استخدامها من قبل العامة وتم التحذير من استخدامها من قبل المؤسسات الصحية المحلية والدولية.

وأعدت دائرة الصحة مواد توعية محاولة زيادة الوعي العام بالأدوية والمكملات الغذائية والتحذير من الاستخدام العشوائي لها وتوضيح المشكلات الصحية التي قد تنتج عن سوء الاستخدام أو استخدام منتجات مغشوشة

وذكرت الدائرة في تعميم للصيدليات أن نتائج التحاليل المخبرية التابعة للدائرة من عينات من المنتج أثبتت احتواءه على مادة سيلدنافيل (Sildenafil) وتادالفيل (Tadalafil) والتي لم يتم الإفصاح عنها ضمن مكونات المنتج الدوائية والتي لا تصرف إلا بوصفة طبية معتمدة بحسب قوانين الدولة.

تحذير

وأشارت دائرة الصحة إلى أن هذا المنتج وجد في بعض الصيدليات في أبوظبي وبناء عليه فقد حذرت الدائرة من استخدام وتداول هذا المنتج ودعت الصيدليات إلى تحديد وحجر هذا المنتج والإبلاغ عن أي شكاوى متعلقة بجودة أي منتج يحمل ادعاءات طبية أو آثاراً جانبية ناجمة عن استخدامها.

كما حذرت دائرة الصحة من استخدام مكمل غذائي آخر مغشوش يطلق عليه «أكياس عسل كينج موود» (KING MOOD) يتم تعليق استخدامه وتسويق جميع تشغيلاته وذلك لاحتوائه على مادة تادالافيل (Tadalafil) غير المعلن عنها إلا أن هذا المنتج وجد في بعض الصيدليات في إمارة أبوظبي، وبحسب القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة فإن المنتجات التي تحتوي على هذه المادة لا يتم صرفها إلا بوصفة طبية وتسجيلها في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ودعت المورد إلى التوقف عن تسويق وبيع تشغيلات هذا المنتج كافة في أسواق أبوظبي وفي جميع الصيدليات والتوقف عن بيع المنتج المغشوش وإعادته للمورد.

كما حذرت دائرة الصحة من استخدام منتج «سترونج اس اكس» و«جست فور مان» و«كيوبيد بوتيكو» و«كاماجرا اورال جيلي» وكبسولات ايرزي المغشوشة بمادة سيلدينافيل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز