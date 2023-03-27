مجلس راشد النعيمي يبدأ موسمه الرمضاني الجديد

المصدر: (عجمان – البيان)

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يستضيف مجلس راشد بن حميد النعيمي في موسمه الرمضاني الجديد لعام 2023، سلسلة من الجلسات الرمضانية التي تتضمن موضوعات نوعية وقضايا جوهرية تسلط الضوء على ضمان المستقبل الأفضل، والتطوير والتحسين المتواصل في مجالات العمل والحياة.

ويهدف المجلس لفتح آفاق المناقشة الإيجابية والحوار الفعّال مع نخبة من المختصين والخبراء و العلماء والمفكرين والمبدعين في مختلف التخصصات، فيقدمون الحلول، مستعرضين تجاربهم وخلاصة معارفهم وعلمهم في المجالات المتنوعة.

ويستهل المجلس موسمه الرمضاني بأولى محاضراته تحت عنوان لماذا نذهب إلى الفضاء؟ مناقشاً الملفات كافة المتعلقة بالموضوع الحيوي.

وتتواصل المحاضرات على مدار الشهر الفضيل برعاية وحضور ومشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتبث عبر قنوات دبي الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي.

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