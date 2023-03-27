«الشارقة الخيرية»: 250 ألف مستفيد من «إفطار صائم» في 41 دولة

المصدر: الشارقة - وام

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن 250 ألف مستفيد يشملهم مشروع «إفطار صائم» الذي تم البدء بتنفيذه منذ أول أيام الشهر الفضيل بـ41 دولة بالتنسيق مع الجهات المختصة في عواصم البلدان التي تغطيها أعمال الجمعية ومكاتبها.

وقال محمد الزري رئيس قطاع المشروعات والمساعدات إن مشروع إفطار صائم يأتي ضمن البرامج التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً مع بداية شهر رمضان المبارك لمساعدة المحتاجين واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها في عدة دول في العالم.

وأشار إلى أن التوزيع يشمل 250 ألف مستفيد بواقع 15500 مستفيد في بنجلاديش و10 آلاف مستفيد في النيجر ومثلها في السودان و7 آلاف في إندونيسيا و8 آلاف في طاجكيستان و19500 في الهند و16 ألف مستفيد في مصر و12 ألفاً في غانا ومثلها في موريتانيا إلى جانب عدد آخر من المستفيدين في عدة دول أخرى.

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