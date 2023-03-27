وفد السفارة الأمريكية يزور«المدينة الآمنة» بشرطة أبوظبي

المصدر: (دبي - البيان)

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اطلع وفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات على أفضل الممارسات التقنية المطبقة في مركز المدينة الآمنة بشرطة أبوظبي.

والتقى العميد طارق مطر الحساني، نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، الوفد برئاسة شون ميرفي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات. وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني ذات الاهتمام المشترك.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح من المقدم المهندس أحمد سرور الشامسي، مدير مركز المدينة الآمنة، حول التقنيات والأنظمة الذكية وآلية العمل وارتباطها بالأبراج وأنظمة الضبط الآلي الذكية والكاميرات والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية، حيث تعد أحد المشاريع الريادية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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