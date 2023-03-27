4000 وجبة إفطار في «هلا رمضان»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت فعاليات مبادرة «هلا رمضان»، مساء أول من أمس، في منطقة تيكوم، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع دبي القابضة، لليوم الثاني على التوالي، توزيع 4000 وجبة إفطار على مختلف الجاليات، مسلمين وغير مسلمين، لبث روح التعايش والألفة بينهم، حيث تقام الفعالية، للمرة الأولى في منطقة البرشاء هايتس - تيكوم، بالتنسيق مع الشركاء «دبي لإدارة المجمعات» وبلدية دبي، والتي تستهدف جميع أطياف المجتمع من سكان المنطقة، وهدفها دمج الجاليات المقيمة في دبي، لبث روح التعايش والتلاحم في الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

كما شهدت الفعالية أنشطة رياضية مصاحبة، منها مدرب كوتش لمدة 40 دقيقة قبل الإفطار، لمختلف الجاليات، كما تم تخصيص منطقة للأطفال والعائلات، وركن للأطفال لتعليم الأعمال اليدوية، وإقامة بطولة كرة السلة للجاليات، إضافة إلى محاضرات دينية وتثقيفية باللغات العربية والإنجليزية.

وقال المستشار أحمد خلفان المنصوري، مستشار التواصل الحضاري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، رئيس فريق الفعاليات الثقافية، إن الإمارات سبّاقة في إطلاق المبادرات الخيرية في جميع المجالات، معرباً عن سعادته بتعاون الدائرة مع «دبي القابضة» لإطلاق مثل هذه المبادرة الفريدة من نوعها، ولأول مرة على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أنها تدعم المفاهيم المرتبطة بالاستدامة المجتمعية واستدامة القيم، والتواصل الحضاري، وتواصل الأجيال، إضافة إلى دمج الجاليات المقيمة في إمارة دبي، وضمان التأثير الأوسع والأعمق في كافة مكونات مجتمع إمارة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز