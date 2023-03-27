قائد عام شرطة الشارقة يكرّم رئيس مركز الابتكار بشركة «أي تي دي»

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بمقر القيادة، حمد الشيباني، رئيس مركز الابتكار بشركة «أي تي دي»، بحضور العقيد طارق جاسم المدفع، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم سامح خميس الحليان، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والرائد عبدالرحيم الحمادي، رئيس قسم الابتكار واستشراف المستقبل.

جاء هذا التكريم ضمن منهجية القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز مبدأ الشراكة القائمة مع مختلف الجهات والمؤسسات، كما جاء تقديراً لدور شركة «أي تي دي» لحلول الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتعاونها المثمر في إنجاز السيناريو الافتراضي الخاص بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بتقنية «VR».

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة أهمية مواكبة التغيرات الحديثة بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة واحتضانها بشكل مستدام، مشيراً إلى أن استخدام وتطويع التقنيات والأدوات في الثورة الصناعية الرابعة يسهم بشكل فعال في تعزيز الأمن وجودة الحياة لأفراد المجتمع.

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