استضافة اختبارات «آيلتس» في «إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع «أي دي بي التعليمية»؛ نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي «آيلتس»، لتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل التجارب والخبرات، وعرض نظام اختبار اللغة الانجليزية الدولي لطلبة المدارس والجامعات لتحقيق أقصى حدود المنفعة والفائدة. وقّع مذكرة التفاهم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وراشي بهاتاشاريا، مدير أي دي بي التعليمية في الإمارات وسلطنة عمان وتركيا وكازاخستان، بحضور عدد من المديرين ورؤساء الأقسام في إقامة دبي، وعدد من موظفي شركة أي دي بي.

مواعيد

وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في مجال اختبار اللغة الإنجليزية الدولي، من خلال استضافة شركة أي دي بي التعليمية، اختبارات نظام اختبار اللغة الدولي «آيلتس» في موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للمواعيد التي يتفق عليها الجانبان والمتوفرة من عام إلى عامين مقدماً. وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق المسار الذي اتخذته الإدارة العامة بشأن توسيع قاعدة الشركاء الاستراتيجيين على أساس النفع والشراكة والتعاون المتبادل، بما يخدم كافة الأطراف، ويؤسس لقاعدة أوسع من الشركاء، مشيراً إلى أن شركة أي دي بي التعليمية تعتبر من الشركات الرائدة في مجالها.

قدرات

وأوضح أن هدف إقامة دبي من المذكرة ينسجم مع استراتيجياتها وتوجهاتها الساعية إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية والنهوض بتخصصاتهم المهنية والأكاديمية، إيماناً منها بأهمية البناء في القدرات البشرية الوطنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت كافة الإمكانات والأدوات لتعزيز مهارات وجودة أداء أبنائها على مختلف الصعد الفردية والمؤسسية.

ويعتبر نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي «آيلتس»، أحد الأنظمة الرائدة في تقييم القدرة اللغوية للأشخاص الذين يحتاجون للدراسة أو العمل في الدول الناطقة أو التي تستخدم اللغة الإنجليزية كلغة التواصل، ويعتبر الأكثر شهرة في العالم، حيث تم إجراء أكثر من 2 مليون اخــتبــار حول العالم في العام الــمــاضــي، ويتم طلب نتائج نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي من قِبل الجامعات وأصحاب العمل والعديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وإيرلندا.

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