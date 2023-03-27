دقيقتان و47 ثانية متوسط زمن الاستجابة في شرطة جبل علي

المصدر: دبي - البيان

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اطّلع اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على سير العمل في مركز شرطة جبل علي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والعقيد محمد بن ماجد المري، نائب مدير المركز، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء جمال الجلاف أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بالنسبة لإمارة دبي، وذلك من الناحية الاقتصادية والسياحية والعمرانية، وأهمية تطبيق البرامج الأمنية والمرورية لتعزيز الأمن والأمان، وتقديم الخدمات بشكل يرضي جميع القاطنين في المنطقة، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي. واطلع اللواء الجلاف على المؤشرات الاستراتيجية للمركز خلال عام 2022، حيث بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و47 ثانية، في حين كان المستهدف ثلاث دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 15دقيقة، في حين كان المستهدف 15 دقيقة.

كما اطلع اللواء الجلاف على النتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المُقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المُقلقة المجهولة.

كما قامت شعبة الشيكات في المركز بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 23 مليون درهم بشكل ودي في عام 2022.

حملات مرورية

كما اطلع اللواء الجلاف على إحصاءات قسم التسجيل المروري، التي تضمنت إحصاءات حول تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والمخالفات المرورية، كما نفذ المركز العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتي تضمنت حملة سلامة المشاة، وحملة الدراجات النارية، وحملة الدراجات الهوائية، وحملة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وحملة الانحراف المفاجئ، وهو ما أدى إلى خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في العام الماضي مقارنة بعام 2021، كما قام المركز بإجراء العديد من الدراسات المرورية.

كما اطلع اللواء الجلاف على المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين في عام 2022، والتي أدت إلى تحقيق نسبة 97.4 % في مؤشر السعادة الوظيفية، ومن ضمنها التحفيز والتكريم، والتواصل مع الموظفين، ومبادرة لنشارك السعادة، وسياسة الباب المفتوح، وغيرها من المبادرات الأخرى، كما قام المركز بتحفيز 100 % من مرتب المركز عبر مبادرات مختلفة في عام 2022.

وفي الختام قام اللواء جمال الجلاف بتكريم المتعاونين مع مركز شرطة جبل علي، مثمناً جهودهم المخلصة في دفع عجلة عمل المركز، إضافة إلى الشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع.

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