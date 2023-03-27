إنشاء مزرعة تعمل بالطاقة الشمسية في الذيد

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد المهندس المواطن حمد مصبح الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، الفائز بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي 2023 «فئة الابتكار- النبات الزراعي»، أنه عمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة داخل الدولة، بإنشاء مزرعة مستدامة، تعمل بالطاقة الشمسية، وبكلفة أقل من مليون درهم، إضافة إلى عمل بيوت زراعية يتم فيها التحكم بالمناخ بطريقة فعالة، لتمكين إيجاد مناخ مناسب لزراعة أكثر من 50 نوعاً من الخضراوات والفواكه.

وأوضح أنه أنشأ مزرعة مستدامة بمنطقة الذيد في الشارقة، تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية في استخراج وتوزيع المياه، فتوفر الاستهلاك في الكهرباء والمياه بنسبة تتراوح ما بين 60 - 70 %، بالإضافة إلى كونها مقراً لأبحاث ونماذج البيوت الزراعية المستدامة.

مكونات المزرعة

وأضاف أنه تم تركيب منظومة طاقة شمسية متقدمة في المزرعة المستدامة، للعمل على استخراج المياه من الآبار، وتوزيعها على المزرعة، فتم تركيب مصفوفة طاقة شمسية بطريقة ابتكارية، حيث تم رفع مستوى ارتفاعها لتجنب أي ظلال للأشياء أو الأشجار المحاذية، والتي تؤدي إلى تقليل أو تعطل إنتاج الطاقة من المصفوفة الشمسية، وبالتالي، تقليل أو توقف ضخ المياه إلى الخزان، كما تم استخدام هياكل حديدية خاصة، تساعد على تقليل عدد الأعمدة الحاملة للمصفوفة الشمسية، وبالتالي، الاستفادة من المساحة السفلية كمظلة لمعدات ومواد المزرعة لحمايتها من أشعة الشمس، إضافة إلى زيادة الألواح الشمسية بطريقة تجعل الغطاس يعمل بقدرة (5.5 أحصنة)، وتحملها للرياح الشديدة.

تقنيات فعالة

وأكد الطنيجي أن الحلول التي ابتكرها، تم تطويرها محلياً، حتى تتناسب مع مجمل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة، حيث يكاد السوق أن يخلو من تقنيات فعالة للزراعة الشاملة في هذا المناخ - خصوصاً - في ما يخص البيوت الزراعية أو المحمية، حيث إن الدول المتقدمة دول باردة المناخ، وبيوتها الزراعية لن تكون الخيار الأمثل لهذه البيئة، ومن هنا بدأ مشوار تطوير حلول تقنية لإيجاد البديل الذي يتلاءم مع البيئة المحلية للدولة، والذي يمكن من خلاله إيجاد مناخ ملائم لجميع أنوع النبات تقريباً، ومستدام طوال العام، وذلك في داخل بيوت محمية، تحمي النبات من مؤثرات الجو الخارجي، ومن الحشرات وغيرها.

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