سعيد الطاير يبحث التعاون مع وكيل «الطاقة لشؤون البترول»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيس، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في زيارة هدفت إلى تعزيز التعاون بين الجهتين، والتعرف إلى أفضل الخبرات والممارسات العالمية لدى هيئة كهرباء ومياه دبي.

وشدد معالي سعيد الطاير على أهمية التعاون والتكامل بين الجانبين في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في جميع المجالات.

وسلط الضوء خلال الاجتماع على أبرز مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تواكب الهيئة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه.

كما تحدث معالي الطاير عن مشاريع الهيئة في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة لتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100 % من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050. ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة لتحقيق هذا الهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.

وأثنى المهندس شريف العلماء، على المشاريع الطموحة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وجهودها في مجالات الطاقة والمياه، وعلى دورها الحيوي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وابتكار طرق وأساليب حديثة قادرة على تعزيز كفاءة القطاع، ما ساهم في تعزيز ريادة الدولة عالمياً في المجالات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الوزارة تحرص على التعاون الفعّال مع الهيئات الاتحادية والمحلية لتحقيق تطلعات الحكومة، وعلى أهمية مثل هذه اللقاءات في دعم مستهدفات الإمارات في مجال الطاقة ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأكد أن للوزارة جهوداً كبيرة في العمل على إطلاق المشاريع والمبادرات النوعية الأكثر استدامة والمرتبطة بقطاعات الطاقة، والتي تتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

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