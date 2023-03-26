إدراج الأمن المائي كجزء أساسي على جدول أعمال مؤتمر "COP28"

المصدر: وام

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سلطت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، الضوء على نهج دولة الإمارات الشامل والموجه نحو العمل لاستدامة المياه وتأثيره على الأمن الوطني، وخارطة الطريق الاقتصادية لتحقيق "صافي صفر انبعاثات كربونية"، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 في نيويورك.

وألقت معاليها بيان دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مؤكدة أن الإدارة المسؤولة للمياه، هي قضية ذات أهمية قصوى بالنسبة لدولة تمتلك موارد مياه عذبة محدودة، مع تزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد.

وقالت معاليها : " لقد تعلمنا من الوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أن الماء ليس مجرد سلعة بل هو شريان الحياة".

وأكدت معاليها أن الإمارات العربية المتحدة، ستضع الأمن المائي والاستدامة في صدارة جدول الأعمال العالمي المتعلق بالعمل المناخي، خلال استضافتها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نوفمبر بدبي.

من جهة أخرى، فقد مثّلت معاليها دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن بـ"صيغة آريا"، والذي استضافته موزمبيق وسويسرا بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه 2023.

وركز الاجتماع على الخدمات الأساسية المتعلقة بالمياه والبنية التحتية للسكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. حيث دعت معاليها المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم لحماية أنظمة المياه والجهود الإنسانية، مؤكدة الحاجة إلى إجراءات أكثر فعالية واستجابة أقوى لتلك التحديات".

وعلى هامش المؤتمر، شاركت معاليها في حدث رفيع المستوى، استضافته رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، بالشراكة مع مصر، وهولندا، وطاجيكستان، والمعهد الدولي للمياه بستوكهولم، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وذلك لتحديد الإجراءات ذات الأولوية اللازمة لمعالجة العلاقة بين المياه وتغير المناخ في مؤتمر الأطراف COP28، وفي التقييم العالمي الأول.

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وشاركت معاليها أيضاً في حوار تفاعلي رفيع المستوى استضافته مصر واليابان، حول تحديد الحلول والاستراتيجيات والموارد الشاملة، لمعالجة العلاقة بين المياه وتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والتنوع البيولوجي، والبيئة.

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