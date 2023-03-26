«زايد للإسكان» يصدر 432 قرار دعم سكني بقيمة 299 مليون درهم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إصدار 432 قرار دعم سكني بقيمة 298 مليوناً و700 ألف درهم، تتنوع بين بناء جديد واستكمال وشراء مسكن جاهز وصيانة وإضافة على مسكن، وذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن "البرنامج" من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم والتي أعلن عنها سموه في يونيو 2022.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن الدفعة الإسكانية الجديدة تأتي تزامناً مع شهر رمضان المبارك، واستكمالاً لجهود البرنامج في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري والسعادة ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، والتي تقع في مقدمة اهتمامات القيادة الرشيدة، وأولوية الحكومة للخمسين عاماً القادمة.

وأكد معاليه أن الإسكان الحكومي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ويعكس حرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه.

بدوره قال سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن مشاريع الإسكان تأتي في صدارة الأولويات الحكومية، ولذلك نعمل بخطوات متسارعة ووفق مبادرات وخطط ومشاريع طموحة قادرة على تلبية الاحتياجات الإسكانية المتزايدة لأبناء وبنات الإمارات، والتي تمثل الهدف الأسمى الذي تتضافر حوله جهود الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة، إلى جانب القطاع الخاص والمصارف الوطنية.

ولفت سعادته إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيواصل مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خدمة الوطن بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والسعادة التي تحرص الإمارات على إرساء وترسيخ مقوماتها.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أمر في وقت سابق من العام الماضي 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن "برنامج الشيخ زايد للإسكان" من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز