‎رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بنغلاديش بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس محمد عبد الحميد.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي شيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.

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