الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، في قصر البديع العامر، جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، ومن الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وفهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، ومن كبار مسؤولي الدولة وأعيان البلاد، وجموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بمناسبة شهر رمضان العزيز على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال، بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني.

والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، أمس، جموع المهنئين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأبناء القبائل، ورجال الأعمال والتجار ورؤساء الدوائر بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل، أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية، بالتقدم، والرقي، واليُمن، والبركات.

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في قصر الزاهر، الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموهما، وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مع السفير البحريني والحضور، التهاني والتبريكات، بمناسبة شهر رمضان المبارك.. داعين الله عزّ وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو حاكم عجمان، بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات ومملكة البحرين وقيادتيهما وشعبيهما، بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وقد أقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مأدبة إفطار على شرف السفير البحريني لدى الدولة.

حضر المقابلات.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والشيوخ.

الفجيرة

أيضا استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية و جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثالث على التوالي وسط توافد الوفود المهنئة من مختلف أنحاء الدولة إلى قصر الرميلة.

حضر المقابلات .. الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة و الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام و الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي و الشيخ أحمد بن حمد سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق تهانيهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر المقابلات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه، لتقديم التهاني والتبريكات، بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبّل سموه التهاني والتبريكات من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، الذي قدم للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني أيضاً من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين وأبناء القبائل، ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، والكادر الطبي التابع للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين.. داعين الله عز وجل، أن يديم على سموه الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، دوام الخير واليمن والبركات.

حضر المقابلات، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيوخ والمسؤولين.

رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام امس جموع المهنئين بحلول شهر رمضان، وذلك في ثالث أيام الشهر الفضيل. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

و تقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلة الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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