مريم المهيري تدعو لترسيخ استدامة المياه في العالم خلال «كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أهمية التعاون الدولي ومشاركة البيانات والاستثمار والعمل المشترك للوصول إلى حلول عالمية لتعزيز استدامة المياه، ومناقشة سبل الوصول لأفضل النتائج خلال مؤتمر الأطراف المقبل «كوب 28» في الإمارات.

جاء ذلك في ختام مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي اختتم أعماله أمس بمشاركة مجموعة من القادة والخبراء العالميين بهدف تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه.

وخلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «المياه من أجل المناخ، والقدرة على الصمود والبيئة: من المنبع إلى البحر، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والقدرة على الصمود، والحد من مخاطر الكوارث» برئاسة مشتركة بين اليابان ومصر، صرحت معاليها: «إن التحديات التي كان يُنظر إليها على أنها مرتبطة فقط بالبلدان الصحراوية أو الدول النامية، أصبح يواجهها الآن عدد متزايد من البلدان يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من ملياري شخص حول العالم».

وأضافت معاليها: «وعلى الرغم من وجود الكثير من تحديات المياه، لا يزال هناك جانب مشرق، وهو التعاون والاستثمار والعمل المشترك من أجل تعزيز منظومات إمداد المياه وأنظمة الغذاء لتحقيق أفضل النتائج أكثر من أي وقت مضى».

وتمتلك دولة الإمارات نهجاً مبتكراً لخفض إجمالي استهلاك قطاع الغذاء للمياه بأكثر من 15 % على الرغم من مضاعفة الإنتاج بحلول عام 2030، بجانب إطلاق الإمارات لاستراتيجية الأمن المائي 2036، التي تضمن تنفيذ برامج متكاملة على جانب العرض والطلب وضمان إنتاج المياه وتوزيعها في حالات الطوارئ.

وأكدت معاليها أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل، ستعمل على البناء على ما تم التوصل إليه في مصر خلال COP27 بشأن تعزيز الأمن المائي العالمي.وقالت معاليها: «تلتزم الإمارات بتفعيل نهج تشاوري وشمولي ينتج عنه تعزيز سياسات التمويل وتوظيف واستخدام التكنولوجيا حول المياه، وسيركز مؤتمر الأطراف المقبل على الإجراءات اللازمة للإبقاء على درجة حرارة الأرض تحت مستويات 1.5 درجة».

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