«كهرباء دبي» تنظم جلسات وندوات خلال شهر القراءة

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفاءً بشهر القراءة في دولة الإمارات الذي يوافق مارس من كل عام، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من الجلسات والندوات المعرفية لموظفيها طوال الشهر الجاري تحت شعار «ديوا تقرأ بطريقة مستدامة» بهدف تشجيع الموظفين على القراءة وتعزيز الارتباط بالكتاب.

تغطي الجلسات والندوات الحضورية والافتراضية العديد من المواضيع المختلفة، مع التركيز على الاستدامة، تزامناً مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات وذلك بمشاركة مجموعة من الكُتّاب والمؤلفين العالميين، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة الذين يسلطون الضوء على كتب قرؤوها ويقدمون ملخصات عنها لزملائهم ضمن مبادرة «شارك بساعة».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تولي القيادة الرشيدة أهمية كبرى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مبادرات رائدة تعزز من قيم المعارف والعلوم، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة وتشجع القراءة من خلال توفير الكتاب وجعله في متناول الجميع لتنشئة جيل قارئ مُطّلع متسلح بالعلم والمعرفة قادر على قيادة مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نحرص على دعم التعلم المستمر للموظفين من خلال مبادرات معرفية رائدة ومبتكرة تستمر على مدار العام، لا سيما خلال شهر القراءة».

وأضاف معالي الطاير: لا يقتصر دور هيئة كهرباء ومياه دبي على تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والجودة، وإنما نتعاون مع العديد من الدوائر والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص لترسيخ بيئة معرفية داعمة لتطلعاتنا في تنشئة جيل متفوق وتنمية روح الثقافة والقراءة والمعرفة لدى أفراد المجتمع.

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