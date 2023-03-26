شرطة دبي تستقبل وفداً من طلبة الجالية الأريتيرية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مجلس طلبة الجامعات والكليات بشرطة دبي وفداً مؤلفاً من 44 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات الجامعية من الجالية الأريتيرية في الإمارات، بهدف إطلاعهم على أحدث الممارسات والخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع، وأحدث التقنيات والبرامج المطبقة، ومختبر الابتكار ودوره في دعم منظومة الأداء المؤسسي ودعم الطاقات الشبابية.

ورحب النقيب الدكتور حامد عبدالله مراد، المشرف العام لمجلس الجامعات والكليات بشرطة دبي، بالوفد الزائر، مؤكداً بأن المجلس يسعى من خلال العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التي ينفذها، إلى خلق تواصل بناء ومتنوع مع مختلف الطلبة في الدولة من مختلف الجنسيات، بهدف تبادل الخبرات والمعارف والعلوم، وإتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع على ما تقوم به شرطة دبي تجاه المجتمع، من تعزيز للأمن والأمان، وتقديم الخدمات الأمنية والشرطية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، وكذلك فرصة لهم لتقديم الأبحاث والأفكار والاقتراحات الداعمة لمنظومة العمل.

زيارات

من جانبه، قال محمد المر، رئيس مجلس الجامعات والكليات بشرطة دبي، إن برنامج الزيارات الذي ينفذه المجلس، يساهم بشكل كبير في فتح قنوات تواصل جديدة مع الطلبة من مختلف التخصصات والاهتمامات والثقافات، ويعزز من فكرة التبادل الفكري والثقافي الهادف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلبة بأهمية التكامل والتواصل بين الطلبة والمؤسسات التعليمية مع المؤسسات والدوائر الحكومية، للاستفادة من الأفكار المقدمة من الطلبة، ونقل المعارف والخبرات العملية من هذه الجهات إلى الطلبة والمؤسسات التعليمية.

وزار الوفد مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، وتعرف على دوره في دعم التوجهات الاستراتيجية في شرطة دبي، والإدارات التي يتضمنها، منها إدارة البحوث والدراسات المستقبلية، وإدارة علوم المستقبل، وإدارة الإحصاء، وكيفية استشراف المستقبل الأمني، والبحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية.

وزار الوفد إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلع على منظومة العمل في الإدارة.

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